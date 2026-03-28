A Pesaro, in provincia, si è registrato un afflusso consistente di parenti di dipendenti pubblici e amministratori, tra cui mogli, cognati, nuore e nipoti. Sono presenti anche figli di dirigenti e congiunti di funzionari e ex dipendenti, molti dei quali strettamente legati alle segreterie degli stessi dirigenti. La presenza di questi parenti appare numerosa e diffusa in vari settori dell’amministrazione locale.

Pesaro, 28 marzo 2026 – Ci sono figli di dirigenti, cognati di funzionari, nuore di ex dipendenti, mogli di amministrativi variamente “graduati“, congiunti strettissimi di segretarie degli stessi dirigenti. L’organico della Provincia rischia di diventare una famiglia allargata, con un tale intreccio di parentele che i corridoi degli uffici finiscono per essere un prolungamento dei salotti di casa. Fuggi fuggi dal Comune di Pesaro: troppi dipendenti con le valigie. Ora il sindaco vuole incontrarli “E’ normale”, dicono i vertici amministrativi dell’ente. “E’ normale”, dicono i vertici amministrativi dell’ente. Sarà anche normale, ma c’è in particolare un concorso del 2023 per istruttore amministrativo che ha fatto discutere perché ha prodotto una graduatoria niente male. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Provincia il pienone di parenti: mogli, cognati, nuore, nipoti. L’esercito degli assunti di famiglia

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