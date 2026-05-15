A partire dal 15 giugno, le pubbliche amministrazioni tratterranno automaticamente i pagamenti superiori a 5.000 euro dai debitori fiscali che risultano inadempienti. La misura riguarda diverse categorie professionali che riceveranno somme trattenute in base alle posizioni fiscali pendenti. Il meccanismo di trattenuta si attiverà senza necessità di ulteriori interventi da parte dell’amministrazione, applicandosi in modo diretto sui pagamenti in corso o in programma. La normativa si applica a tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte.

? Domande chiave Chi sono le categorie professionali colpite direttamente dal blocco dei pagamenti?. Come funzionerà il meccanismo di trattenuta automatica per i debitori fiscali?. Perché le associazioni di categoria contestano la legittimità costituzionale della norma?. Quali rischi concreti corre la liquidità degli studi professionali dal 15 giugno?.? In Breve Elbano de Nuccio e Anna Rita Fioroni contestano la disparità verso imprese e dipendenti.. Confcommercio professioni segnala quattro profili di illegittimità costituzionale della nuova norma.. La soglia di tolleranza per il blocco dei pagamenti è fissata a 5.000 euro.. Il meccanismo trasforma ministeri, regioni e comuni in agenti di riscossione automatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debiti fiscali: dal 15 giugno la PA trattiene i pagamenti sopra i 5.000€

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Compensi ai professionisti nella PA: dal 15 giugno stop ai pagamenti sotto i 5.000 euro in presenza di debiti fiscali. CIRCOLARE Ministero GiustiziaUna stretta significativa sui pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore dei liberi professionisti è in arrivo a partire dal prossimo 15...

Tutte le scadenze fiscali del 30 aprile, lista dei pagamenti da non dimenticare: dal bollo auto al canone RaiIl 30 aprile 2026 si avvicina, ed è una data che molti devono cerchiare in rosso sul calendario.

Dal 15/6/26 cambia tutto per i compensi dei professionisti con partita IVA verso la PA: stop soglia 5.000€, verifiche e trattenute automatiche sui debiti fiscali anche minimi. Attenzione a estratti ruolo e nuove procedure! #Fisco #PartitaIVA #PA 2lnk.io/0sBy9 x.com

Fatture alla PA, stop trattenute per debiti fiscali fino a 5.000 euro: il decreto fiscale salva gli autonomiIl decreto fiscale cambia le regole sulle fatture alla PA: compensi salvi se il debito fiscale della cartella è sotto 5.000 euro ... investireoggi.it

Modello F24, cambiano le compensazioni: si dimezza il limite massimo di debiti con l’erario oltre il quale si bloccanoScende a 50.000 euro il limite massimo dei debiti iscritti a ruolo che determinano il blocco delle compensazioni orizzontali presentabili attraverso un Modello F24. Il nuovo tetto massimo è stato ... ilfattoquotidiano.it