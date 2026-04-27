Tutte le scadenze fiscali del 30 aprile lista dei pagamenti da non dimenticare | dal bollo auto al canone Rai

Il 30 aprile 2026 si avvicina, e sono diverse le scadenze fiscali da rispettare. Tra i pagamenti principali ci sono il bollo auto e il canone Rai, oltre alle eventuali imposte e tasse da versare entro quella data. Chi ha obblighi fiscali in scadenza in questo periodo deve prepararsi e verificare l’elenco delle scadenze per evitare sanzioni o costi aggiuntivi. La scadenza riguarda sia cittadini che imprese.

Il 30 aprile 2026 si avvicina, ed è una data che molti devono cerchiare in rosso sul calendario. Molte scadenze del Fisco cadono proprio quel giorno: la rata del bollo auto e quella del canone Rai (per chi non lo paga in bolletta), le dichiarazioni Iva e le Certificazioni uniche dei sostituti d'imposta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Scadenze fiscali 30 aprile, sono venticinque: il calendario tra bollo auto, Iva e canone Rai Leggi anche: Scadenze fiscali 30 aprile, il calendario completo tra bollo auto, Iva e rottamazione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: CASAGIT, ECCO TUTTE LE SCADENZE FISCALI 2026 PER SOCI DIPENDENTI, PENSIONATI E LIBERI PROFESSIONISTI; Scadenze fiscali 30 aprile, il calendario completo tra bollo auto, Iva e rottamazione; Codice fiscale per stranieri in Italia: dalle procedure per ogni status alla richiesta online; 730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa si può detrarre. Tutte le scadenze fiscali del 30 aprile, lista dei pagamenti da non dimenticare: dal bollo auto al canone RaiIl 30 aprile 2026 si avvicina, ed è una data che molti devono cerchiare in rosso sul calendario. Molte scadenze del Fisco cadono proprio quel giorno: la rata del bollo auto e quella del canone Rai (pe ... fanpage.it Scadenze fiscali 30 aprile, il calendario completo tra bollo auto, Iva e rottamazioneGuida completa ai pagamenti per il mese di aprile. Dai professionisti alle imprese, ecco il calendario definitivo ... quifinanza.it Sono annullate al momento tutte le tappe a Foggia e in Puglia del Presidente Giuseppe Conte. Condivido qui il messaggio del Presidente Conte “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter sc - facebook.com facebook #Damiani: " #Inter nettamente superiore a tutte, anche sul piano del gioco" x.com