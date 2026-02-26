L'allenatore del Genoa si prepara alla sfida contro l’Inter, parlando delle condizioni della squadra e dei possibili assenti. Ha commentato la situazione di alcuni giocatori e analizzato l’avversario, sottolineando l’importanza di affrontare la partita con determinazione. La conferenza si è concentrata sulle strategie e sulle aspettative in vista del prossimo impegno di campionato.

Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire Wirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool Calciomercato Juventus: è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero, tutti i dettagli dell’accordo Genoa, De Rossi in conferenza in vista dell’Inter: «Norton Cuffy potrebbe non esserci, loro una squadra forte e motivata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa, De Rossi in conferenza in vista dell’Inter: «Norton Cuffy potrebbe non esserci, loro una squadra forte e motivata. Sul KO col Bodo Glimt penso questo»

Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte. Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo. Su Baldanzi…»Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo.

Inter Genoa, De Rossi in pensiero per Norton-Cuffy: le novità dal ritiro rossoblù in vista del match di sabatodi Paolo MoramarcoInter Genoa, De Rossi in pensiero per Norton-Cuffy: tutte le novità dal ritiro dei rossoblù in vista della 27a giornata di Serie A...

Temi più discussi: Genoa, De Rossi: Giornata splendida: club, squadra e tifosi sono una cosa unica; Genoa, De Rossi: In più del Toro abbiamo l'entusiasmo, Amorim sarà un pilastro; De Rossi felice per il Genoa, la battuta fa ridere tutti su Florenzi: S'è accollato con altri amici...; Genoa: De Rossi, col Torino una partita assolutamente da vincere.

De Rossi avvisa il Genoa: L'Inter ha l'orgoglio ferito. Alla squadra chiedo una cosa...Affrontiamo una squadra forte, motivata e a tutto aggiungiamo anche quella che potrebbe essere la cosa più pericolosa, ovvero l'orgoglio ferito di una formazione composta da campioni . Daniele De R ... tuttosport.com

Calcio: Genoa; De Rossi, con l'Inter non rassegniamoci alla mediocritàLa vittoria sul Torino nell'ultimo turno permette al Genoa di sfidare l'Inter sabato prossimo al Meazza con il giusto entusiasmo. Ma per De Rossi non si deve parlare di leggerezza in vista di questa g ... rainews.it

De Rossi: "Come sta Norton-Cuffy e cosa filtra per l'Inter! Baldanzi è unico in Italia, su Messias e Otoa..." Leggi qui https://shorturl.at/IDv7R - facebook.com facebook

Coi riflettori accesi su #Sanremo, abbiamo scelto i 3 "assoli" dell'ultima giornata di #SerieA. Premio della Critica: Norton-Cuffy, sblocca il match del Genoa con un gran destro. Premio Sala Stampa: #Cristante, il leader nei momenti difficili. Premio Standing Ovat x.com