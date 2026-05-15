De Ligt si opera alla schiena dopo essere stato fuori sei mesi | tornerà nella prossima stagione

Dopo sei mesi di inattività, il difensore ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena. L’operazione si è resa necessaria a causa di un infortunio che aveva impedito il suo utilizzo in campo durante tutto questo periodo. Non è stata comunicata una data precisa per il suo rientro, ma si prevede che possa tornare a giocare nelle prime partite della stagione successiva. La decisione di operarsi è stata presa per risolvere definitivamente il problema alla schiena.

Per sei mesi non ha giocato e non c'era una data per il suo rientro. L'operazione alla schiena era inevitabile e De Ligt tornerà in campo solo per le prime battute della prossima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Driver shot while dropping off friend in Port-of- Spain.

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