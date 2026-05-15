De Ligt si opera alla schiena dopo essere stato fuori sei mesi | tornerà nella prossima stagione

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei mesi di inattività, il difensore ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena. L’operazione si è resa necessaria a causa di un infortunio che aveva impedito il suo utilizzo in campo durante tutto questo periodo. Non è stata comunicata una data precisa per il suo rientro, ma si prevede che possa tornare a giocare nelle prime partite della stagione successiva. La decisione di operarsi è stata presa per risolvere definitivamente il problema alla schiena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per sei mesi non ha giocato e non c'era una data per il suo rientro. L'operazione alla schiena era inevitabile e De Ligt tornerà in campo solo per le prime battute della prossima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Driver shot while dropping off friend in Port-of- Spain.

Video Driver shot while dropping off friend in Port-of- Spain.

Sullo stesso argomento

Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio socialLewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan, dalla Spagna sono sicuri: «Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!» Marilungo a...

Leggi anche: Che fine ha fatto De Ligt al Manchester United: fuori da 6 mesi non sa quando potrà tornare a giocare

de ligt si opera schienaDe Ligt si opera alla schiena dopo essere stato fuori sei mesi: tornerà nella prossima stagionePer sei mesi non ha giocato e non c’era una data per il suo rientro. L’operazione alla schiena era inevitabile e De Ligt tornerà in campo solo per le prime battute della prossima stagione. Leggi le no ... fanpage.it

de ligt si opera schienaOlanda, De Ligt salta il Mondiale: l’ex Juve si è operato alla schienaIl Mondiale perde un altro potenziale protagonista. L'ex Juventus, De Ligt, rimarrà ai box per recuperare dall'intervento alla schiena. derbyderbyderby.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web