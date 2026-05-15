Olanda che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale | il suo messaggio social

Il difensore del Manchester United ha subito un intervento alla schiena che lo terrà lontano dal campo per un periodo indefinito. La società ha comunicato che l’intervento è stato necessario per trattare un problema che lo ha debilitato nelle ultime settimane. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori convocati in nazionale, costringendo la squadra a rivedere le proprie strategie per le prossime partite. Il giocatore ha condiviso un messaggio sui social network, comunicando la sua volontà di recuperare al più presto.

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