De Laurentiis-Conte principio d’accordo | rivoluzione azzurra in estate
Il Napoli sta pianificando un intervento importante in vista della prossima stagione. Dopo un incontro tra il presidente e l’allenatore, si è raggiunto un primo accordo per una serie di cambiamenti nella rosa e nello staff tecnico. La società ha annunciato che a breve saranno ufficializzate alcune operazioni di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni complessive. La rivoluzione in programma sarà definita nei dettagli nelle prossime settimane.
"> Il Napoli prepara una vera rivoluzione in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte avrebbero già trovato un principio d’intesa sulle linee guida del nuovo progetto tecnico azzurro, destinato a cambiare profondamente volto nei prossimi mesi. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine spiega come la recente sconfitta contro il Bologna non abbia modificato i piani del club, ma anzi avrebbe accelerato alcune riflessioni interne già avviate da tempo. La parola chiave sarebbe “rifondazione”, con il Napoli pronto a intervenire pesantemente sull’organico per aprire un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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