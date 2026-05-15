De Laurentiis-Conte principio d’accordo | rivoluzione azzurra in estate

Il Napoli sta pianificando un intervento importante in vista della prossima stagione. Dopo un incontro tra il presidente e l’allenatore, si è raggiunto un primo accordo per una serie di cambiamenti nella rosa e nello staff tecnico. La società ha annunciato che a breve saranno ufficializzate alcune operazioni di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni complessive. La rivoluzione in programma sarà definita nei dettagli nelle prossime settimane.

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