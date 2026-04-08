Il 8 aprile 2026, si è annunciata la candidatura di Conte, con De Laurentiis che ha espresso il suo sostegno. La corsa per individuare il nuovo commissario tecnico prosegue, con un arco temporale fino al 22 giugno. Nel frattempo, le decisioni e le negoziazioni continueranno a svilupparsi, lasciando spazio a eventuali sviluppi futuri nel percorso di selezione.

Roma, 8 aprile 2026 – Ci vorrà pazienza, perché da qui al 22 giugno di tempo ce n’è parecchio, e quindi anche di spazio di manovra per tutti i soggetti interessati. Tra chi lavora nell’ombra e chi esce allo scoperto, saranno settimane piene da qui alle elezioni del nuovo presidente della Figc e poi alla nomina del ct che prenderà il posto di Gattuso. Su questo fronte però uno dei candidati forti, Antonio Conte, domenica sera ha giocato a carte scoperte, e visti i tempi che ci aspettano, questa spontaneità è una lieta sorpresa. Crisi azzurra, Gravina si dimette da presidente della Figc "È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa per la nazionale, insieme ad altri lo metterei nel novero dei candidati se guidassi la federazione – ha detto dopo il successo sul Milan –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conte si candida, De Laurentiis è d’accordo. Ma la volata per il nuovo ct è lunga

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`: “ ` “ @AlfredoPedulla commenta così le dichiarazioni del tecnico del Napoli sui media che lo scorso anno lo davano come possibile allenatore dei bianconeri #sportitalia #napoli #conte #juve x.com