Repubblica | De Laurentiis alza la voce | messaggi a Conte e rivoluzione calcio

Aurelio De Laurentiis ha recentemente espresso pubblicamente le sue opinioni, inviando messaggi diretti a un allenatore di calcio e annunciando una possibile rivoluzione nel settore. Le sue parole sono state riportate dai media, attirando l’attenzione sull’atteggiamento deciso del dirigente. La sua presa di posizione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio, mentre si attendono eventuali sviluppi.

"> Aurelio De Laurentiis torna protagonista. Dopo due anni in cui aveva lasciato spazio ad Antonio Conte, il presidente del Napoli si riprende la scena mediatica e lo fa dagli Stati Uniti, parlando senza filtri del futuro della panchina e del sistema calcio. Come evidenzia la Repubblica, il cambio di atteggiamento è evidente: dopo aver riconosciuto pubblicamente a Conte i meriti dello scudetto («È stato un capolavoro suo»), ora De Laurentiis torna al centro del palcoscenico, utilizzando i media internazionali per lanciare messaggi chiari. Nel racconto de la Repubblica, il presidente non nasconde la sua posizione sul tecnico: «Conte è un uomo serio, ha un contratto e non mi abbandonerebbe all’ultimo minuto».🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “De Laurentiis alza la voce: messaggi a Conte e rivoluzione calcio” Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la conferma (Repubblica)Sembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della... Leggi anche: Repubblica: “Sfumature d’azzurro. Conte e De Laurentiis divisi dalla Nazionale”