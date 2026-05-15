Il tecnico del Napoli incontrerà il presidente dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League, che potrebbe essere ufficiale già domenica con la vittoria a Pisa. Durante l’incontro, il presidente potrebbe chiedere a Conte di puntare di più sui giovani della rosa e di assumere un ruolo meno da manager. La possibile qualificazione in Europa potrebbe influenzare le scelte future sul ruolo e sulla strategia del tecnico. La situazione rimane aperta in attesa del dialogo tra le parti.

Cosa succederà al futuro del Napoli e di Antonio Conte? Il tecnico incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis dopo la qualificazione aritmetica in Champions League, che potrebbe arrivare domenica con una vittoria a Pisa. Conte ha ancora un anno di contratto con gli azzurri, fino a giugno 2027, dunque si dovrà decidere se continuare insieme almeno un’altra stagione, o separarsi e chiudere un ciclo che si concluderebbe con uno scudetto e una Supercoppa vinta. Le richieste di De Laurentiis a Conte. Carlo Landoni scrive su Sportmediaset: Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra De Laurentis e Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una sorta di redde rationem in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis chiederà a Conte di valorizzare i giovani del Napoli ed essere meno “manager”

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