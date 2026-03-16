Il presidente del Napoli sta valutando di confermare Antonio Conte come allenatore fino al centenario del club. La decisione si inserisce nelle recenti discussioni sul futuro del tecnico salentino, che ancora non ha ufficialmente firmato un nuovo contratto. La questione resta al centro delle attenzioni dei tifosi e degli addetti ai lavori, mentre si aspettano sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Continua a tenere banco in casa Napoli la permanenza del tecnico Antonio Conte sulla panchina azzurra. “Futuro Conte? Non dimentichiamoci che il prossimo è l’anno del centenario e il presidente De Laurentiis vuole trascorrerlo con Antonio Conte. Sotto questo aspetto le parole distensive del tecnico sono una grande apertura alla permanenza. La base c’è, la rosa è profonda, il Napoli deve solo garantire la competitività ad Antonio Conte. Il tecnico leccese in Italia è sinonimo di garanzia, sino ad ora è arrivato o primo o secondo”. FOTO – Che figuraccia! Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: prima il tweet esultante per CR7, poi le scuse Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis vuole tenere Conte per il centenario del Napoli

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