De Bruyne in dubbio anche per Pisa-Napoli

Kevin De Bruyne non ha partecipato all’ultima partita del Napoli contro il Bologna a causa di un trauma al volto subito durante l’allenamento. L’incidente ha richiesto quattro punti di sutura sullo zigomo. Restano incerte le sue condizioni e la sua presenza nella prossima sfida contro il Pisa. La squadra si aspetta aggiornamenti sulla sua disponibilità nelle prossime ore.

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Kevin De Bruyne ha saltato l’ultimo match del Napoli contro il Bologna per un trauma al volto rimediato in allenamento, che gli è costato quattro punti di sutura sullo zigomo. La sua presenza è però in dubbio anche per la partita contro il Pisa, che si giocherà lunedì sera alle 20.45 (salvo cambi di programma in seguito al ricorso al Tar da parte della Lega Serie A). De Bruyne rischia di saltare anche Pisa-Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport: Da valutare soprattutto le condizioni di Kevin De Bruyne. Lo staff medico monitorerà la situazione nelle prossime ore, anche se filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di rivederlo tra i convocati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne in dubbio anche per Pisa-Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Napoli, De Bruyne torna in gruppo. Anguissa verso il rientro, McTominay resta in dubbio Leggi anche: Napoli, decisione irremovibile di De Bruyne: il belga ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro Temi più discussi: Supplemento istruttoria su presunte offese a Davis; Sky – Napoli, De Bruyne a rischio forfait per stasera! Al suo posto il favorito è…; SKY CONFERMA – DE BRUYNE VERSO IL FORFAIT CONTRO IL BOLOGNA, ECCO CHI GIOCHERÀ AL SUO POSTO; Infortunio De Bruyne, dal Belgio: Scontro con Di Lorenzo in allenamento. Infortunio De Bruyne, dal Belgio: Scontro con Di Lorenzo in allenamentoIl centrocampista belga del Napoli, Kevin De Bruyne, si è scontrato in allenamento con il compagno di squadra Giovanni Di Lorenzo. areanapoli.it Rientro De Bruyne per il Pisa: le ultime da Castel VolturnoIl Napoli torna oggi al lavoro al Training Center di Castel Volturno dopo il pareggio contro il Bologna. Il Napoli torna oggi al lavoro al Training Center di Castel Volturno dopo il pareggio contro il ... tuttonapoli.net