In vista del prossimo incontro di campionato tra Napoli e Milan, un ex giocatore del Napoli ha espresso le sue preferenze per i giocatori da schierare. Ha indicato De Bruyne e Hojlund come scelte ideali per il match, sottolineando che il Napoli al completo si presenta più forte rispetto ai rossoneri. L'appuntamento è previsto per lunedì 6 aprile.

L’ex Napoli Andrea Carnevale ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il Milan di campionato, che si giocherà lunedì 6 aprile. All’andata i rossoneri si imposero per 2-1; per il Napoli, segnò De Bruyne. L’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Carnevale. Si cerca una anti-Inter, semmai potrà esistere. “ Può accadere qualsiasi cosa. I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l’Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. Ma chi sta dietro ha il dovere di provarci e soprattutto di crederci. L’esperienza insegna che non è mai il caso di avventurarsi in previsioni. Però si può anche tranquillamente dire, ricordando le previsioni di agosto, che il Napoli ad organico al completo è superiore al Milan e sta al fianco dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carnevale: “Punterei su De Bruyne e Hojlund contro il Milan, il Napoli al completo è superiore ai rossoneri”

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