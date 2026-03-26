Durante una puntata di Radio Kiss Kiss, Tiberio Ancora ha parlato del caso Lukaku, facendo riferimento anche alla condizione di De Bruyne dopo il rientro dal Belgio. La discussione ha incluso osservazioni sulla preparazione del Napoli, senza approfondimenti o valutazioni personali. La conversazione si è concentrata su aspetti pratici e fatti relativi ai giocatori e alle squadre coinvolte.

Intervenuto (lo fa spesso) a Radio Kiss Kiss, Tiberio Ancora ha così commentato il caso Lukaku. Non è mancato un passaggio sulla preparazione del Napoli. Le parole di Ancora. “Eccessive le critiche: la preparazione curata da Conte e Coratti è sempre stata ottima. È evidente che ci sono stagioni in cui qualcosa può non andare per il verso giusto. Ad esempio, ci sono stati diversi infortuni, ma non imputabili a una preparazione sbagliata. Non è stato fatto nulla di fuori dal normale, tutto era pianificato nei minimi dettagli, però gli imprevisti possono capitare durante l’arco di una stagione. Il fatto è che oggi il Napoli corre più di tutti.” Su Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tiberio Ancora: “Lukaku? Guardate De Bruyne com’è tornato dal Belgio”

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Tiberio Ancora: Lukaku? Guardate De Bruyne com’è tornato dal BelgioA Radio Kiss Kiss, Tiberio Ancora ha così commentato il caso Lukaku. Non è mancato un passaggio sulla preparazione del Napoli. ilnapolista.it

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