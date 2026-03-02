Deficit al 3,1% l’Italia resta sotto osservazione Ue A rischio l' uscita dalla procedura di infrazione Ue

I dati preliminari diffusi dall’Istat indicano che il deficit italiano si attesta al 3,1 per cento. Nonostante una crescita economica e un miglioramento nei conti pubblici, il paese rimane sotto stretta osservazione da parte dell’Unione europea. L’Italia rischia ancora di essere coinvolta in una procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La situazione attuale mantiene aperti alcuni margini di valutazione da parte delle istituzioni comunitarie.

La crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Giorgetti: “È il colpo di coda del Superbonus condomini”. Niente possibilità, quindi, di accedere al prestito Safe per ReArm Europe. I dati preliminari diffusi oggi dall’Istat disegnano un’Italia che continua a crescere e consolida il risanamento dei conti, ma che resta ancora agganciata alla procedura europea per deficit eccessivo. Nel 2025 il rapporto tra indebitamento netto e Pil si attesta al 3,1%, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024 ma leggermente peggiore rispetto al 3% indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

