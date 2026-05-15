davide contro golia

In un episodio che richiama la famosa sfida tra Davide e Golia, si assiste a una situazione in cui una parte si trova ad affrontare una posizione di forza molto superiore rispetto all’altra. La narrazione si sviluppa tra evidenti disparità di risorse e potere, creando un quadro di conflitto che si ripete in vari ambiti. La vicenda suscita domande sul modo in cui le differenze di forza influenzano le dinamiche tra le parti coinvolte.

Quello che segue potrà sembrare un commento che sa di “boomerismo”, ma da qualche parte bisogna pure partire: ai miei tempi. Ai miei tempi, che sono tendenzialmente gli stessi della maggior parte dei genitori che si ritrovano alle prese con preadolescenti e adolescenti, non è che i ragazzini non fossero cattivi con i coetanei, che i giovani non avessero pensieri negativi, momenti bui, sprazzi di poca lucidità autolesionistica. Quell’età faceva schifo allora come ora. Ma c’era una grossa, enorme, differenza: il bullismo, l’infelicità, le prese in giro, i paragoni con gli altri, erano “finiti” nel senso di confinati entro uno spazio-tempo: quello della scuola o dell’oratorio o delle compagnie ai giardini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Davide e Golia

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