Spezia A Catanzaro è ’Davide contro Golia’ Giallorossi più forti servirà un’impresa

Nella partita tra Spezia e Catanzaro, i padroni di casa sono favoriti, considerando i risultati e la differenza di forza tra le due squadre. Tuttavia, l’allenatore del Catanzaro ha dichiarato che la squadra crede ancora nelle proprie possibilità di ottenere un risultato positivo e mantenere vive le speranze di salvezza. La sfida si presenta come un’occasione importante per il Catanzaro di giocare una partita decisiva contro un avversario più forte.

"A Catanzaro abbiamo le possibilità di vincere, possiamo giocarci ancora le nostre chance di salvezza". Il popolo bianco si aggrappa, con la forza della fede e della speranza, alle parole di Luca D’Angelo, tecnico preparato e grande conoscitore della Serie B: "Vogliamo giocarci le nostre possibilità fino alla fine e giocare al massimo delle nostre possibilità, non vogliamo lasciare nulla di intentato". A Catanzaro, a dispetto della differenza di valori in campo, lo Spezia dovrà fare l’impossibile per vincere la partita per poi tentare altre due imprese con Venezia e Pescara. Se si osserva razionalmente la classifica c’è di che essere...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Notizie correlate Leggi anche: "Come Davide contro Golia", l'impegno civile e politico di Davide D'Errico Leggi anche: Nicola, Davide sfida Golia. Grigiorossi, voglia d’impresa: "Affrontiamo dei marziani ma può accadere di tutto» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tabellino partita Spezia U19 vs Catanzaro U19; Catanzaro-Spezia sarà la giornata giallorossa: previste agevolazioni per abbonati; Catanzaro – Spezia, al via la prevendita; Fra Catanzaro e Spezia domina il pari. Ma il trend recente sorride. Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche a PescaraLo Spezia dovrà fare a meno dei suoi tifosi in due delle ultime tre gare di una stagione in cui si gioca la salvezza in Serie B: sia a Catanzaro. tuttomercatoweb.com Lo Spezia potrà contare su qualche tifoso a Catanzaro. I 'Fuori di Spezia' saranno presentiCome già accaduto per il derby contro la Carrarese dello scorso sei aprile il gruppo ‘Fuori di Spezia’ che riunisce tutti i tifosi. tuttomercatoweb.com La vittoria dello Spezia ravviva le speranze salvezza mentre la Carrarese sogna i playoff. Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook