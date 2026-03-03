Una sfida da Davide contro Golia Ai punti e in difesa c’è un abisso

Nel campionato di calcio, il Cesena si trova a soli 19 punti dal Monza, con una differenza che rispecchia le diverse strategie adottate in fase difensiva. La classifica mostra una distanza significativa tra le due squadre, evidenziando come il Monza si concentri molto sulla solidità difensiva, mentre il Cesena fatichi a mantenere la porta inviolata. Questa disparità si riflette nei punteggi accumulati finora.

Una ventina di punti, 19 per essere più precisi, dividono in classifica Cesena e Monza, una forbice che trova giustificazione nella diversa attitudine che hanno le due formazioni quando si tratta di blindare la porta. I brianzoli vantano la miglior difesa della cadetteria con 20 gol presi e viaggiano con una media gol incassati che è esattamente la metà rispetto a quella bianconera: 0,7 contro gli 1,4 della truppa di Mignani. Non sta di sicuro tutto qui il significato del divario ma spiega tante cose, anche perché pur con un attacco stellare, in quanto a gol realizzati, la formazione di Paolo Bianco non è tra le più prolifiche. In tutto sono 41 le reti all’attivo per i lombardi, sicuramente un buon bottino, ma del terzetto di testa è di gran lunga il peggior reparto offensivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

