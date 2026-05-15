Il Festival dell’Educazione si appresta ad aprire le sue porte, portando con sé tre giorni di incontri, spettacoli e attività dedicate all’educazione. L’evento prevede la partecipazione di più di venti relatori e oltre cinquanta laboratori rivolti ai bambini e ai ragazzi. Durante le giornate si discuterà di temi legati all’apprendimento e alla crescita, mentre le attività pratiche offriranno occasioni di coinvolgimento diretto per i partecipanti di tutte le età.

Tre giorni di dibattiti e spettacoli, con oltre venti relatori e più di 50 laboratori per bambini e ragazzi. Per il terzo anno consecutivo Villa Ghirlanda ospiterà Edufest, il festival più grande a livello italiano dedicato all’educazione. Si parte venerdì 5 giugno alle 18 con la lectio di Alessandro D’Avenia, scrittore ("Bianca come il latte, rossa come il sangue"), sceneggiatore e insegnante di Lettere. Il tema dell’anno è "Confini. Una linea di divisione o uno spazio in cui è possibile l’incontro?". "Attraverso un confronto tra chi governa la scuola, chi studia i cambiamenti dell’educazione e chi ne mette a nudo le contraddizioni, daremo il via a un weekend di riflessione coraggiosa - annunciano i promotori -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - D’Avenia, Recalcati, Andreoli . Festival dell’Educazione alle porte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bike Experience 2026 a Moncalieri: il festival del cicloturismo e dell’outdoor alle porte di TorinoSabato 18 e domenica 19 aprile 2026, Cascina Le Vallere (corso Trieste 98, Moncalieri) ospiterà la quinta edizione di Bike Experience, il festival...

Lake Como Comic Art Festival – Intervista a Gabriele dell’Otto: “L’importante è l’educazione al bello”Nel mezzo di una sessione di firme al Lake Como Comic Art Festival, Gabriele Dell’Otto trova il tempo di fermarsi e parlare con noi.

D’Avenia, Recalcati, Andreoli . Festival dell’Educazione alle porteTre giorni di dibattiti e spettacoli, con oltre venti relatori e più di 50 laboratori per bambini e ragazzi. Per il terzo anno consecutivo Villa Ghirlanda ospiterà Edufest, il festival più grande a li ... ilgiorno.it

Caterina Sforza, svelato il festival. Recalcati e D’Avenia alla RoccaChissà se Caterina Sforza avrebbe potuto immaginare che, a distanza di più di 500 anni si sarebbe ancora parlato di lei e che, addirittura, a Forlì si sarebbe tenuto un intero festival a suo nome? ilrestodelcarlino.it