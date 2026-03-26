Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, presso Cascina Le Vallere a Moncalieri, si terrà la quinta edizione di Bike Experience. L’evento, dedicato al cicloturismo, alle attività outdoor e al benessere, è gratuito e si svolgerà alle porte di Torino. La manifestazione si svolgerà nel weekend e coinvolgerà appassionati di diverse età interessati a scoprire nuove proposte nel settore.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, Cascina Le Vallere (corso Trieste 98, Moncalieri) ospiterà la quinta edizione di Bike Experience, il festival piemontese dedicato al cicloturismo, alle attività outdoor e al benessere, a ingresso gratuito. Creato nel 2022 dall’associazione Torino Bike Experience, l’evento è tra i più importanti del Nord Ovest d’Italia per dimensioni e partecipazione, con oltre 20mila visitatori registrati nelle prime quattro edizioni. L’edizione 2026 amplia l’offerta, includendo trekking, cammino e un giardino del benessere con operatori certificati, oltre a pedalate guidate, escursioni gratuite e workshop pratici dedicati al cicloturismo e al viaggio all’aria aperta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Bike Experience 2026 a Moncalieri: il festival del cicloturismo e dell’outdoor alle porte di Torino

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