Dati rubati a manager imprenditori e vip | tra gli ' spiati' a Nordest Walter Bertin Alex Cordaz e Michelangelo Agrusti Tutti i nomi
Sono stati resi noti dati rubati a manager, imprenditori e personaggi noti nel Nordest. Tra le vittime ci sono un calciatore, un portiere di calcio e un dirigente di una società. La vicenda riguarda una separazione difficile, nella quale la moglie ha denunciato che un’agenzia investigativa, assunta dal marito, avrebbe violato i dati personali del loro bambino. Questa denuncia si inserisce in un procedimento giudiziario in corso.
Una separazione conflittuale, in cui la moglie segnala la violazione dei dati personali del figlioletto da parte di un’agenzia investigativa, ingaggiata dal marito per usarli in giudizio. Un po’ come fu con la diatriba sugli alimenti del divorzio all’origine di Tangentopoli, è scattata da un dissidio coniugale in apparenza banale l’inchiesta della Procura di Napoli, che attraverso gli accertamenti della Polizia ha scoperchiato il mercato nero delle informazioni sensibili in tutta Italia. Uno scandalo con 85 indagati, dei quali 29 sottoposti a misure cautelari, che investe anche il Nordest, per il coinvolgimento di una società a Verona, il ruolo di tre inquisiti veneti e il numero imprecisato di vittime tra cui diversi volti noti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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