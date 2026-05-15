Dati rubati a manager imprenditori e vip | tra gli ' spiati' a Nordest Walter Bertin Alex Cordaz e Michelangelo Agrusti Tutti i nomi

Sono stati resi noti dati rubati a manager, imprenditori e personaggi noti nel Nordest. Tra le vittime ci sono un calciatore, un portiere di calcio e un dirigente di una società. La vicenda riguarda una separazione difficile, nella quale la moglie ha denunciato che un’agenzia investigativa, assunta dal marito, avrebbe violato i dati personali del loro bambino. Questa denuncia si inserisce in un procedimento giudiziario in corso.

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