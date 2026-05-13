Dati sensibili rivenduti alle agenzie investigative | Alex Britti Lory del Santo e Dario Cordaz tra spiati

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito dalla Procura di Napoli, circa un milione e mezzo di accessi abusivi a banche dati di vari enti pubblici, tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, sarebbero stati effettuati. I dati sensibili, tra cui informazioni personali di personaggi noti, sarebbero stati poi rivenduti a diverse agenzie investigative. Tra le persone coinvolte si contano artisti e personaggi pubblici, alcuni dei quali sono stati spiati.

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Per la Procura di Napoli gli accessi abusivi sarebbero un milione e mezzo; le informazioni, estrapolate da banche dati Sdi, Agenzia delle Entrate e Inps, venivano rivendute ad agenzie investigative.🔗 Leggi su Fanpage.it

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