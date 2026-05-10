Marotta punta Cambiaso | così l’Inter convince la Juve

L’Inter ha manifestato interesse per Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, che potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione. La società nerazzurra ha già stabilito un prezzo per cercare di superare la concorrenza di altri club. Cambiaso, nel corso degli ultimi due anni, ha visto il suo ruolo crescere senza particolari clamori, e ora si trova al centro di trattative di mercato.

di Bruno De Santis Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus a fine campionato: l’Inter ci prova, c’è già il prezzo per sbaragliare la concorrenza Andrea Cambiaso è uno di quei giocatori che negli ultimi due anni hanno cambiato status quasi senza fare rumore. Alla Juventus era arrivato come esterno utile, intelligente tatticamente, bravo a occupare più zone del campo. Oggi invece viene considerato uno dei profili italiani più interessanti nel suo ruolo. E non a caso attorno a lui si sta muovendo parecchio mercato. L’ Inter osserva da vicino. E questo è il dato che più sorprende, considerando i rapporti storicamente complicati tra Juventus e nerazzurri quando si parla di trattative dirette.🔗 Leggi su Internews24.com

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