Bastoni-Cambiaso affare clamoroso Inter-Juve

Negli ultimi aggiornamenti di mercato, le notizie riguardano le operazioni dei due club concorrenti. L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma, mantenendo il primo posto in classifica, in attesa dell’incontro tra Napoli e Milan. La vicenda riguarda anche i movimenti di mercato tra Bastoni e Cambiasso, che stanno attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Le ultime novità di mercato coinvolgono i due club rivali L’Inter distrugge la Roma e riallunga in testa alla classifica in attesa di Napoli-Milan. L’unica nota stonata della serata è stato Alessandro Bastoni, uscito a inizio secondo tempo perché non al meglio dal punto di vista fisico. Lo staff medico gli ha applicato subito una borsa del ghiaccio sulla caviglia dolorante, la stessa infortunata nel derby col Milan. Allo stato attuale non sono in programma esami strumentali, ma il classe ’99 si può considerare in dubbio per Como-Inter. Bastoni-Cambiaso, doppio affare clamoroso Inter-Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it Campo a parte, Bastoni rimane uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bastoni-Cambiaso, affare clamoroso Inter-Juve Leggi anche: Un affare clamoroso tra Inter e Juve: “Frattesi più 5 milioni” Kolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio. Affare a sorpresa? Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio.