Darmian Torino il ritorno prende forma | contatti sempre più concreti
Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, sta valutando seriamente un ritorno al Torino, con incontri e contatti sempre più frequenti tra le parti. La decisione sembra essere influenzata dal desiderio di concludere la carriera in una squadra in cui si è già sentito a casa. La trattativa tra i club si sta intensificando, mentre Darmian riflette sulla possibilità di un nuovo trasferimento. Al momento, non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi formali.
di Alberto Petrosilli Il difensore dell’Inter Matteo Darmian valuta una scelta di cuore per chiudere il cerchio: contatti sempre più fitti con il Torino. Il futuro di Matteo Darmian potrebbe essere nuovamente colorato di granata. Dopo anni ricchi di successi con l’Inter, l’esterno classe 1989 è sempre più vicino all’addio ai nerazzurri e il Torino segue con attenzione l’evolversi della situazione. Secondo le ultime indiscrezioni, i dialoghi tra il club piemontese e l’entourage del giocatore sono andati avanti anche negli ultimi giorni. La società granata considera Darmian il profilo ideale non soltanto per la sua esperienza, ma anche per la grande versatilità tattica, qualità che gli permette di adattarsi a più ruoli tra difesa e fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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