Darmian Torino il ritorno prende forma | contatti sempre più concreti

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, sta valutando seriamente un ritorno al Torino, con incontri e contatti sempre più frequenti tra le parti. La decisione sembra essere influenzata dal desiderio di concludere la carriera in una squadra in cui si è già sentito a casa. La trattativa tra i club si sta intensificando, mentre Darmian riflette sulla possibilità di un nuovo trasferimento. Al momento, non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi formali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui