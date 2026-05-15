Darderi travolto da Ruud a Roma un tifoso lo accusa | Abbiamo pagato! Lui gli dà la racchetta
Durante la semifinale di Roma, il giocatore Darderi ha perso contro Ruud. Dopo il match, un tifoso ha commentato rivolgendosi a lui dicendo: «Abbiamo pagato!». In risposta, Darderi ha consegnato la racchetta al tifoso. La scena si è svolta subito dopo la conclusione del match, mentre i due si trovavano vicino alla rete. Non sono stati segnalati altri episodi di tensione o interventi da parte delle autorità sportive.
Darderi nella semifinale persa a Roma contro Ruud ha reagito con un tifoso che ha fatto riferimento alla sua prestazione non esaltante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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