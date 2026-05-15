Darderi si spegne con la pioggia | a Roma tramonta il sogno di una finale tutta italiana

A Roma, nel giorno del 15 maggio 2026, si è disputata una partita che avrebbe potuto portare a una finale tutta italiana. La sfida si è svolta sotto una pioggia intensa, rendendo difficile il gioco per entrambi i partecipanti. Luciano Darderi ha affrontato Casper Rudd nel Foro Italico, ma ha perso il set con un punteggio di 6-1. La pioggia ha influenzato l’andamento dell’incontro, che si è concluso con la vittoria del rivale.

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Roma, 15 maggio 2026 – La partita della vita diventa un incubo di pioggia e fatica. Si spegne nel diluvio del Foro Italico il sogno di una finale a Roma tutta italiana: Luciano Darderi lotta da gladiatore contro Casper Rudd, ma deve arrendersi 6-1,. Le maratone dei giorni precedenti, soprattutto l’ultima, quella finita alle 2 di notte contro Jodar, pesano come macigni. Il cielo grigio, il clima novembrino. Roma ha un’altra faccia oggi in una giornata sotto scacco della pioggia. Darderi ha il complicato compito di fare da antipasto a Sinner contro il miglior norvegese del tennis di sempre. Con l’esperienza nei grandi eventi dalla sua: tre finali Slam (due al Roland Garros ) e una al ‘masters’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Darderi si spegne con la pioggia: a Roma tramonta il sogno di una finale tutta italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali, Darderi crolla con Ruud: sfuma il sogno di una finale "italiana"Termina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro... Leggi anche: Pennetta: "A Roma spero in una finale tutta italiana. Il mio nome a sorpresa? Dico Cobolli" Darderi si spegne con la pioggia: a Roma tramonta il sogno di una finale tutta italianaVince Ruud, Luciano, fiaccato dalle maratone precedenti, non ribalta il match nemmeno dopo la pausa per maltempo ... sport.quotidiano.net Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Rublev spegne la corsa di Basilashvili a Roma: sarà sfida con Sinner nei quarti. Vincono Sinner e Darderi. Si ritirano Paolini-Errani. Out Musetti e Pellegrino (LIVE) x.com Darderi, l'entrata per la semifinale a Roma crea polemiche: si scorda di dare la mano al bambinoIl tennista azzurro all'ingresso sul Campo Centrale del Foro Italico prima della semifinale con Casper Ruud si è reso autore di un gesto che ha già scaturito qualche critica sui social ... corrieredellosport.it