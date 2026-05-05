Pennetta | A Roma spero in una finale tutta italiana Il mio nome a sorpresa? Dico Cobolli

Durante un evento pubblico, una nota ex tennista ha espresso il desiderio di vedere una finale tutta italiana nel prossimo torneo a Roma, menzionando come possibile sorpresa il nome di un giocatore qualificato. Ha anche commentato positivamente un giovane atleta, sottolineando di ammirarlo e di aver desiderato vivere momenti simili nel torneo di casa. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione degli appassionati presenti.

Flavia Pennetta l’atmosfera del Foro Italico la conosce bene. L’ha vissuta da giocatrice e, da qualche anno, anche come talent di Sky Sport. Un impegno che la vedrà in prima linea anche per gli Internazionali di quest’anno, presentati ieri al Foro Italico insieme agli eventi che animeranno l’estate di Sky Sport: "Quest’anno l’estate per noi comincia in anticipo con gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma - ha detto Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia -. Ringraziamo la Federazione Italiana Tennis e Padel per l’ospitalità, il pubblico e gli atleti che animeranno questi giorni. Per questa edizione Sky ha scelto di ampliare ulteriormente la copertura, trasmettendo su TV8 una partita al giorno del torneo maschile in chiaro".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pennetta: "A Roma spero in una finale tutta italiana. Il mio nome a sorpresa? Dico Cobolli" Notizie correlate Carrambata a Tennis Mania: compare a sorpresa Stefano Cobolli! “È tutta la mattina che vi seguo”Stefano Cobolli è stato autore di una vera e propria carrambata nella puntata odierna di Tennismania. Cobolli, che sorpresa a Monaco Batte Zverev ed è in finaleContinua il momento magico del tennis azzurro a dimostrazione che dietro Jannik Sinner, tornato numero al mondo dopo la vittoria di Montecarlo, ci...