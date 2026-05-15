Darderi saluta Roma | Ruud domina e va in finale agli Internazionali L’azzurro senza energie

Luciano Darderi si è congedato dagli Internazionali di Roma dopo aver perso la semifinale contro Casper Ruud, che si è imposto con un punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro, che aveva raggiunto questa fase del torneo, ha mostrato segnali di affaticamento e senza energie non è riuscito a contrastare l’avversario norvegese. Ruud ha conquistato così un posto in finale, mentre Darderi ha concluso l’esperienza romana.

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