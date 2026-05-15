Darderi saluta Roma | Ruud domina e va in finale agli Internazionali L’azzurro senza energie

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi si è congedato dagli Internazionali di Roma dopo aver perso la semifinale contro Casper Ruud, che si è imposto con un punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro, che aveva raggiunto questa fase del torneo, ha mostrato segnali di affaticamento e senza energie non è riuscito a contrastare l’avversario norvegese. Ruud ha conquistato così un posto in finale, mentre Darderi ha concluso l’esperienza romana.

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Finisce male l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali. Casper Ruud domina la semifinale con un netto 6-1 6-1 in poco più di un’ora di gioco e conquista la finale. L’azzurro è sceso in campo senza energie: completamente svuotato dalle battaglie contro Alexander Zverev e Rafael Jodar, probabilmente anche dalla tensione per un match così importante. Neanche l’interruzione per pioggia, durata circa due ore, gli ha dato la possibilità di riprendersi. Merito ovviamente del norvegese, che in queste due settimane sulla terra rossa del Foro Italico – al netto di Jannik Sinner – è emerso come il giocatore più solido. Ruud supera così il tabù della semifinale e conquista per la prima volta la finale a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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