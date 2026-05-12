Darderi-Zverev oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca il match tra Darderi e Zverev agli Internazionali di Roma 2026. L'incontro si svolge nel quadro del torneo ATP e sarà trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. I giocatori si sfidano per avanzare nel tabellone, con Darderi che cerca di ripetere il successo ottenuto di recente, mentre Zverev punta a conquistare il suo passaggio del turno. La partita si svolge nel pomeriggio, con orario ancora da definire.

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Proseguire sull’onda lunga dell’entusiasmo generato dall’ultima vittoria in rimonta per provare il colpaccio contro il secondo favorito del torneo. Negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi affronta il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. Il match sarà il terzo sulla BNP Paribas Arena e non inizierà prima delle ore 14:00. Nei sedicesimi di finale l’azzurro ha ribadito, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la tempra caratteriale di un guerriero che non molla mai la presa e ha ribaltato un match che poteva sembrare definitivamente compromesso. La vittoria contro un big può essere il tassello mancante per riuscire a compiere un salto di qualità ulteriore.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi-Zverev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video One Point Slam | Australian Open 2026 Notizie correlate Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi affronterà martedì 12 maggio sulla terra rossa del Foro Italico il tedesco Alexander Zverev, nell’incontro valido per gli ottavi di... Darderi-Trungelliti oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, sabato 4 aprile, Luciano Darderi tornerà in campo per affrontare Marco Trungelliti nelle semifinali dell’ATP250 di Marrakech. Argomenti più discussi: Darderi, il solito battagliero! Rimonta di forza Paul e si regala Zverev; Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Luciano Darderi v Alexander Zverev LIVE 12/05/2026 | Tennis; ATP Roma 2026, ottavi: preview Darderi-Zverev. Ottavi ATP Roma ?? SINNER ??-PELLEGRINO?? Rublev ??-Basilashvili?? Medjedovic??-Landaluce ?? Tirante??-Medvedev ?? MUSETTI ??-Ruud ?? Khachanov ??-Prizmic?? Jodar ??-Tien ?? DARDERI ??-Zverev ?? x.com ATP1000 Roma R3: [18] L. Darderi ha battuto [16] T. Paul 3-6, 6-3, 6-2 reddit Darderi-Zverev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingProseguire sull'onda lunga dell'entusiasmo generato dall'ultima vittoria in rimonta per provare il colpaccio contro il secondo favorito del torneo. Negli ... oasport.it