Dopo aver perso contro l’avversario nei quarti di finale di un torneo importante, il giocatore italiano ha dichiarato di essere senza energie e ha dedicato la sconfitta a nonna e papà. Ha spiegato di aver dato il massimo nei giorni precedenti, ma di essere arrivato al limite delle sue forze durante l’incontro. La partita si è conclusa con un risultato negativo per l’azzurro, che ha commentato con sincerità le proprie condizioni fisiche dopo la gara.

“Questa semifinale vale come un trofeo vinto. E allora la dedico alle due persone più importanti della mia vita: mia nonna, che purtroppo non c’è più, e mio padre”. Così Luciano Darderi si congeda dal Foro Italico, al termine di una cavalcata esaltante che lo ha visto battere il numero 3 del mondo Zverev e l’astro nascente Jodar, approdando per la prima volta in carriera nel G4 di un Masters 1000. Sulla scia di quanto ha raccontato nell’intervista esclusiva pubblicata oggi sulla Gazzetta, in conferenza stampa dopo il match perso contro Casper Ruud, l’azzurro ha dichiarato: “Mia nonna mi è sempre stata vicina. Chissà se da qualche parte lassù mi avrà visto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi: "Mi spiace, non avevo più energie. La semifinale vale un titolo: la dedico a nonna e papà"

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