Internazionali d’Italia Darderi batte Jodar e va in semifinale | La più bella vittoria della mia carriera

Luciano Darderi ha sconfitto Jodar in oltre tre ore di partita, qualificandosi così per le semifinali degli Internazionali d’Italia. La vittoria è stata descritta dallo stesso giocatore come la più significativa della sua carriera. La sfida si è conclusa con il punteggio che ha dato il passaggio alla fase successiva del torneo. La partita si è svolta sul campo principale del torneo romano.

Luciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore e va in semifinale agli Internazionali d’Italia. Batte in tre set lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Il macth è stato anche sospeso per una ventina di minuti a causa del fumo provocato dai fuochi d’artificio accesi nello stadio Olimpico dove si è disputata la finale di Coppa Italia. Darderi affronterà ora il novergese Casper Ruud. La vittoria di Darderi. Alla ripresa del gioco Darderi è riuscito a recuperare da 2-5 sotto nel tie-break, aggiudicandosi il primo set davanti al pubblico di casa. Il numero 18 del seeding sembrava avviato verso una vittoria agevole dopo essersi portato rapidamente sul 3-0 nel secondo set, ma Jodar ha reagito in modo impressionante pareggiando i conti.🔗 Leggi su Open.online

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Grande prestazione di un super Luciano Darderi che vince una battaglia di oltre tre ore nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia e vola in semifinale grazie al successo in tre set sullo spagnolo Rafael Jodar, numero 32, con il punteggio di 7-6 (7-5), 5-7, x.com

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