Un giovane tennista ha raccontato di aver ricevuto di nascosto la pensione dalla nonna quando aveva 13 anni, vivendo da solo a Roma. Ha dichiarato di aver iniziato a giocare da giovane, senza motivazioni legate al denaro. Un altro atleta, oggi in semifinale agli Internazionali, ha condiviso di aver viaggiato con il padre per partecipare ai tornei, spesso dormendo in macchina per ridurre i costi. Entrambi hanno descritto le prime esperienze nel mondo del tennis e le difficoltà affrontate durante la crescita.

Luciano, si è reso conto di cosa hai fatto? “Ancora no. Beh, sognavo questo momento da quand’ero ragazzino, ma ora che lo sto vivendo non mi sembra vero”. E cosa sognava? “Saltavo da un campo all’altro del Foro Italico, proprio come fanno adesso i giovani tifosi con me, e sognavo di vincere un giorno il torneo”. Luciano Darderi, il torneo non lo ha ancora vinto, ma la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 – proprio nel torneo della sua vita – è di per sé una vittoria. Anche perché si è materializzata attraverso due imprese, prima contro il numero 3 del mondo Zverev, poi contro l’astro nascente Jodar, in una notte surreale con tanto di interruzione per fumo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi: "Mia nonna mi dava di nascosto la pensione, da solo a Roma a 13 anni. Con l'Italia non per soldi"

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