Uno spettatore lo provoca e Sinner perde la pazienza | cos' è successo

Durante l’ottavo di finale a Indian Wells, uno spettatore ha rivolto una provocazione a Jannik Sinner, che ha reagito perdendo la calma. La situazione si è verificata mentre il tennista giocava sul campo, e la reazione di Sinner è stata immediata. La partita è proseguita dopo l’intervento degli ufficiali, mentre l’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti.

Le reazioni di fastidio di Jannik Sinner sono rare. Il tennista azzurro difficilmente si lascia andare a proteste o polemiche per provocazioni o disturbi provenienti dall'esterno. A Indian Wells, però, è successo anche questo, sebbene la sua reazione sia rimasta composta e senza alzare i toni. L'episodio si verifica nel match di ottavi di finale del torneo contro il brasiliano Joao Fonseca. Tutto accade a fine primo set: il punteggio è 6-5, 15-40, con il numero due del mondo a un solo punto dal tie-break. Proprio in quel momento, però, qualcosa interrompe la concentrazione dell'azzurro. Sinner indica subito uno spettatore nelle prime file, si gira e si avvicina per parlargli.