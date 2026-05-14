Darderi-Jodar match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter | cos’è successo

Da periodicodaily.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i quarti di finale agli Internazionali di Roma tra Luciano Darderi e Rafa Jodar, il match è stato interrotto a causa di una festa della Coppa Italia dell’Inter. La partita è stata temporaneamente sospesa in modo inaspettato, creando momenti di confusione tra i presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sul motivo dell’interruzione, che ha interrotto lo svolgimento del torneo.

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(Adnkronos) – Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. Verso la fine del primo set, sul punteggio di 6-5 per lo spagnolo, la partita è stata interrotta per un doppio motivo. Sul Centrale non funziona l'arbitraggio elettronico e c'è scarsa visibilità in campo, a causa del fumo arrivato dallo stadio Olimpico, per i festeggiamenti Coppa Italia dell'Inter. Darderi è stato netto con il direttore di gara: "Io così non vedo niente" ha detto l'azzurro, con riferimento all'impossibilità di continuare con certe condizioni. Il match è ripreso dopo circa 18 minuti, in seguito a un lungo warm-up dei due giocatori, d'accordo per continuare la sfida.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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