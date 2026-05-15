Durante gli Internazionali di Roma, Luciano Darderi ha perso in semifinale contro Casper Ruud, in un match interrotto dalla pioggia e poi dominato dal tennista norvegese. La serata non è stata favorevole per Darderi, che ha concluso la partita con una sconfitta. Durante gli spostamenti sul campo, Darderi ha avuto uno scambio di battute con un tifoso sugli spalti, durante il quale ha affermato di aver pagato per il biglietto.

Non una bellissima serata per Luciano Darderi, sconfitto in semifinale degli Internazionali di Roma dal norvegese Casper Ruud dopo un match interrotto per pioggia e dominato da Ruud. A tutto questo si è aggiunta un'uscita poco felice fatta da uno spettatore sulle tribune del Centrale. Durante il secondo set, in particolare, dopo che Ruud si era guadagnato di nuovo una palla break, un tifoso dagli spalti ha urlato: "Luciano, abbiamo pagato ". Un grido che si sarebbe ripetuto pure al punto successivo, facendo fischiare il Centrale e scatenando la reazione di Darderi stesso. L'azzurro, infatti, non l'ha presa bene: si è girato verso le tribune e ha mostrato la racchetta, invitando il tifoso a giocare al posto suo e mandandogli anche un bacio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Darderi, lite col tifoso sugli spalti: "Abbiamo pagato"

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