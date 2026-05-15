Le gambe non rispondono ma il cuore c'è. Il Centrale lo capisce e protegge Luciano Darderi. Così, quando verso la fine del match dagli spalti si alza un commento tagliente — “Abbiamo pagato” — il pubblico reagisce immediatamente. Fischi rabbiosi per coprire quella frase, poi applausi per l’azzurro. Darderi, a cui il carattere non manca, in risposta si gira verso gli spalti e allunga la racchetta nella direzione della voce polemica, quasi a dire: “Forza, vieni tu a giocare al mio posto”. Il Centrale esplode ancora. E poco dopo, chiuso il punto successivo, l’azzurro manda anche un bacio allo spettatore polemico. Il pubblico aveva già scelto da che parte stare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Abbiamo pagato". Darderi al tifoso: "Gioca tu allora". Racchetta verso gli spalti e punto con bacio

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