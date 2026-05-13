Darderi sta già pensando a Jódar | Sarà una partita dura ma avrò il supporto del pubblico

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi si sta già preparando per il prossimo impegno a Jódar, dichiarando che sarà una partita difficile ma che potrà contare sul supporto del pubblico. Nel torneo di Roma 2026, il tennista ha ottenuto una vittoria significativa eliminando il numero tre del mondo, Alexander Zverev, in tre set dopo aver recuperato da una situazione complicata. Durante l’incontro, Darderi ha annullato quattro match point a suo sfavore prima di conquistare il passaggio ai quarti di finale.

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Luciano Darderi conferma di essere uno straordinario lottatore e grazie alla sua tempra caratteriale confeziona una straordinaria rimonta, annulla quattro match point a suo sfavore, ed elimina il numero tre del mondo, Alexander Zverev (1-6, 7-6(11), 6-0), negli ottavi dell’ATP di Roma 2026. E ha ottimi motivi per farlo, visto che nei quarti lo attende il formidabile Rafa Jódar. Darderi ha parlato di ciò che lo aspetta contro lo spagnolo, così come della sua storica rimonta contro Zverev, nella conferenza stampa successiva alla vittoria, dove ha anche colto l’occasione per confessare il suo sogno di sollevare il titolo domenica prossima. Sui match point annullati a Zverev: “ Quanti match point ho annullato? Quattro, davvero? Ero così concentrato che giuro di non ricordare.🔗 Leggi su Oasport.it

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