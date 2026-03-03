Fábregas ‘copia’ la ricetta del Bodo pensando a una finale di Coppa storica

Un approfondimento sulla recente impresa del BodoGlimt, squadra norvegese che ha eliminato l’Inter nei playoff di Champions League, diventando così la formazione più in vista in Europa. Secondo quanto riferito da Marca, questa vittoria ha portato grande attenzione attorno alla squadra, che ora si prepara a una possibile finale di coppa storica. La notizia si concentra sui dettagli di questa impresa e sulla popolarità crescente del club.

Lui BodoGlimt è la squadra più alla moda in Europa dopo l’impresa raggiunta nella sua prima partecipazione Campioni eliminando un tutto Inter nel turno dei playoff. Tanto che Cesc Fabregas ha preso appunti di prima mano per ‘copiare’ i loro metodi. alla ricerca di un finale storico Coppa Italia. Come rivelato ‘La Gazzetta dello Sport’il suo Cesc hanno contattato l’entità norvegese per invitarli a condividere una giornata a Como per condividere metodi di lavoro e le proprie impressioni per il futuro. Le sensazioni, ovviamente, non avrebbero potuto essere migliori. Lo sottolineano addirittura Fabregas È rimasto piacevolmente sorpreso. Uno dei grandi temi attorno al quale ha ruotato l’incontro è stato il cibo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Trento vola in finale di Coppa Italia, Piacenza spreca un'occasione storicaUna partita emozionante e incandescente ha definito il primo team qualificato per la finale della Del Monte Coppa Italia 2026.

