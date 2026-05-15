Darderi ko a Roma è Ruud il primo finalista

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, il torneo Master 1000 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. La sua corsa si è conclusa con una sconfitta, lasciando spazio a Ruud, che ha conquistato il passaggio in finale. La partita si è giocata nella capitale italiana, dove si sono affrontati alcuni tra i giocatori più in vista del circuito ATP. La competizione prosegue con le altre sfide in programma per determinare il vincitore del torneo.

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ROMA (ITALPRESS) – Termina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L'azzurro – testa di serie numero 18 del tabellone – si arrende in due set di fronte al norvegese Casper Ruud, 23esimo favorito del seeding, in un match condizionato anche da un'interruzione di quasi due ore per pioggia. Pesante il 6-1 6-1 – in un'ora e cinque minuti di gioco – subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Zverev, e della battaglia dei quarti, dove ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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