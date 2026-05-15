Darderi ko a Roma è Ruud il primo finalista

Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, il torneo Master 1000 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. La sua corsa si è conclusa con una sconfitta, lasciando spazio a Ruud, che ha conquistato il passaggio in finale. La partita si è giocata nella capitale italiana, dove si sono affrontati alcuni tra i giocatori più in vista del circuito ATP. La competizione prosegue con le altre sfide in programma per determinare il vincitore del torneo.

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