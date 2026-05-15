Darderi cede di schianto | Ruud si impone in due set ed è il primo finalista

Luciano Darderi è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, che si è aggiudicato la partita in due set con il punteggio di 6-1, 6-1. La sfida è durata un’ora e cinque minuti, nel corso della quale Ruud ha dimostrato di dominare l’incontro. Con questa vittoria, Ruud si è qualificato come primo finalista degli Internazionali d’Italia. La partita si è svolta in modo netto, senza grandi possibilità per Darderi di reagire alle offensive dell’avversario.

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Una gara senza storia. Luciano Darderi cede nettamente al norvegese Casper Ruud che vola in finale agli Internazionali d’Italia sconfiggendo l’italo argentino 6-1, 6-1 dopo un’ora e 5 minuti di gara. Il guerriero che ha ammaliato con la sua forza, tecnica e tenacia il Foro Italico nei giorni scorsi, paga nettamente la stanchezza per la “maratona” notturna di mercoledì contro Rafael Jodar e il suo fisico, oggi, gli ha chiesto il conto. Comunque finisca Sinner-Medvedev, la finale tutta azzurra a Roma è rinviata. La sconfitta in due set. Il primo set si apre a favore di Ruud che dopo aver vinto agevolmente il proprio turno di servizio strappa subito il break a Darderi che in avvio di gara sembra contratto, 2-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Darderi cede di schianto: Ruud si impone in due set ed è il primo finalista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali: Darderi battuto in due set, Ruud vola in finaleAGI - Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 ATP in scena sui campi in terra rossa... Leggi anche: LIVE Darderi-Ruud 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro break del norvegese, primo set complesso per l’azzurro