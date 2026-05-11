Internazionali BNL d' Italia 2026 Cobolli eliminato

Durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, Flavio Cobolli è stato eliminato nel tabellone singolare dopo la sconfitta contro l’argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP, con il punteggio di 3-6, 4-6 in un’ora e diciotto minuti. Successivamente, il tennista romano ha partecipato anche alla partita di doppio insieme a Sonego, ma anche in questa occasione è stato sconfitto. La partita si è giocata nel Centrale del torneo.

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Flavio Cobolli è stato eliminato dagli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il tennista romano, dopo aver perso anche nel doppio con Sonego, esce sconfitto dal Centrale nel match del tabellone singolare contro l’argentino Tirante numero 69 del ranking ATP 3-6, 4-6 in un’ora e diciotto minuti di.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8 Notizie correlate Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia 2026Da promessa del tennis italiano a volto sempre più riconoscibile del circuito: Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con una... Internazionali BNL d'Italia, Sonego eliminatoLorenzo Sonego ha perso per 6-3, 6-3 il match, durato 1 ora e 41 minuti, contro Ignacio Buse dice addio agli Internazionali BNL d'Italia continuando... Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo. Sinner show agli Internazionali BNL d'Italia: super diritto e demi volée vellutata #SkySport #SkyTennis x.com Musetti al 3° turno agli Internazionali BNL d'Italia: Mpetshi Perricard battuto in due set reddit Internazionali BNL d'Italia 2026: programma degli italiani e dirette tvTutto il programma della giornata agli Internazionali di Roma: Sinner atteso sul Centrale, gli altri italiani in campo e le opzioni per seguirli in diretta ... notizie.it