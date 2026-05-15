Danzatori del Cuore | la lingua universale del movimento attraversa la Puglia
La danza si esprime attraverso il movimento, senza bisogno di parole o traduzioni. In Puglia, due artisti portano avanti questa idea con le loro coreografie, dimostrando che il linguaggio del corpo può comunicare emozioni e storie senza strumenti verbalizzati. La loro attività coinvolge spazi pubblici e privati, rendendo la danza accessibile a un pubblico vario e promuovendo l'importanza di questa forma artistica come mezzo di comunicazione universale.
LECCE – La danza non ha bisogno di dizionari o traduttori perché parla la lingua universale del movimento, un concetto che Danilo Mi e Federica Colì incarnano con ogni passo e ogni coreografia.Di recente insigniti del prestigioso titolo di “Eccellenza dello sport” dalla Regione Puglia, i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Your Hips Speak a Language I Was Born to Understand
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