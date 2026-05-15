Danzatori del Cuore | la lingua universale del movimento attraversa la Puglia

La danza si esprime attraverso il movimento, senza bisogno di parole o traduzioni. In Puglia, due artisti portano avanti questa idea con le loro coreografie, dimostrando che il linguaggio del corpo può comunicare emozioni e storie senza strumenti verbalizzati. La loro attività coinvolge spazi pubblici e privati, rendendo la danza accessibile a un pubblico vario e promuovendo l'importanza di questa forma artistica come mezzo di comunicazione universale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui