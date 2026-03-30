Servizio civile universale 2026 | la Lega del filo d’oro apre le iscrizioni in Puglia

La Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS ha avviato le iscrizioni per il Servizio Civile Universale del 2026 in Puglia. Sono previste opportunità per oltre 40 giovani che potranno partecipare a due progetti, intitolati “Insieme per un futuro più inclusivo” e “A contatto con il mondo”. Le attività riguardano l’impegno in ambiti legati all’assistenza e all’inclusione sociale.

Anche per il 2026, la Fondazione Lega del Filo d’Oro dà il via alle iscrizioni per il Servizio Civile Universale. Presso la sede di Molfetta, sono disponibili sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anni. I volontari avranno l’opportunità di lavorare nell’ambito di due progetti incentrati sull’inclusione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Per partecipare, è possibile inviare la propria domanda tramite il portale ufficiale: https:domandaonline.serviziocivile.it . 🔗 Leggi su Baritoday.it

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