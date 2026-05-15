Danza | Inverse power of wavelengths allo Spazio Matta

Sabato 16 maggio alle 21, lo Spazio Matta ospiterà uno spettacolo di danza intitolato “Inverse power of wavelengths”, curato da Anouscka Brodacz. L’evento fa parte della programmazione dedicata alla danza e si svolgerà all’interno della sede culturale. La rappresentazione vedrà in scena artisti che interpretano la coreografia, e l’ingresso è previsto per il pubblico interessato a questa forma di espressione artistica. L’evento si svolgerà in un ambiente dedicato alle arti performative.

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