Danza | Inverse power of wavelengths allo Spazio Matta
Sabato 16 maggio alle 21, lo Spazio Matta ospiterà uno spettacolo di danza intitolato “Inverse power of wavelengths”, curato da Anouscka Brodacz. L’evento fa parte della programmazione dedicata alla danza e si svolgerà all’interno della sede culturale. La rappresentazione vedrà in scena artisti che interpretano la coreografia, e l’ingresso è previsto per il pubblico interessato a questa forma di espressione artistica. L’evento si svolgerà in un ambiente dedicato alle arti performative.
Sabato 16 maggio, alle ore 21, lo Spazio Matta ospiterà per la sezione danza, a cura di Anouscka Brodacz, lo spettacolo “Inverse power of wavelengths”.Progetto e performance Alessandro Carboni. Assistenza tecnica Fabio Atzeni. Produzione Formati Sensibili 2014. Co-produzione 1a space (Hong Kong). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
#39: Sound Healing Therapy; From Anxiety to Calm; Singing Bowls; Body and Sound
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