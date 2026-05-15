Danza e teatro si incontrano in un inno alla libertà e alla sensualità in L' altra me

Venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio alle ore 21, il Cineteatro Victor presenta “L’altra me”, uno spettacolo che combina danza e teatro. La performance vede protagonisti Amira Danza e il Teatro delle Lune di Cesena, che portano sul palco una rappresentazione incentrata sulla libertà e sulla sensualità. L’evento si svolge in due serate consecutive, offrendo al pubblico un’occasione di confronto tra le due arti attraverso una narrazione condivisa.

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