Danza e teatro si incontrano in un inno alla libertà e alla sensualità in L' altra me
Venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio alle ore 21, il Cineteatro Victor presenta “L’altra me”, uno spettacolo che combina danza e teatro. La performance vede protagonisti Amira Danza e il Teatro delle Lune di Cesena, che portano sul palco una rappresentazione incentrata sulla libertà e sulla sensualità. L’evento si svolge in due serate consecutive, offrendo al pubblico un’occasione di confronto tra le due arti attraverso una narrazione condivisa.
Venerdì 22 maggio e in replica sabato 23 maggio alle ore 21, il Cineteatro Victor ospita Amira Danza e il Teatro delle Lune di Cesena con lo spettacolo di teatro e danza “L’altra me”.Rileggendo liberamente il romanzo “La prova del miele” della scrittrice siriana Salwa Al-Neimi, Amira Danza e il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Un inno alla moda e alla libertà di trasformare ogni giorno in una passerella
L'eterno inno alla vita e alla libertà di Alex Zanardi: le sue mille vite in una soltanto, che tutti dovrebbero conoscere«E' con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio».
Era metà degli anni ’90. All’Aterballetto ho davvero compreso cosa significassero il teatro, il senso dello spettacolo e la profondità dell’interpretazione. La danza, per fortuna, sopravvive da secoli perché parla una lingua che nessuna superficialità riesce a sosti x.com
Nasce Lazio Danza e Teatro: il nuovo programma della Regione Lazio per far crescere i talenti della danza classica, danza contemporanea e del teatro Se hai tra 14 e 35 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda di partecipazione), sei facebook
Qualsiasi spettacolo di teatro / danza / performance per lunedì sera (8 giugno)? reddit
Danza senza barriere con Notte Morricone al Teatro Massimo di CagliariLa danza entra nel Teatro no limits, il progetto di inclusione e accessibilità dell'offerta culturale promosso dal Cedac. 40 spettatori ipovedenti e non vedenti assisteranno alla Notte Morricone. Lo ... ansa.it
Insieme in scena al Cesalpino Festival tra teatro, danza, multimedialità e lingua ingleseLe scuole primarie metteranno in scena sabato 16 maggio dalle ore 16.45 presso il Teatro Petrarca di Arezzo uno spettacolo con ingresso libero e gratuito e la regia di Amina Kovacevich ... lanazione.it