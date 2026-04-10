Un inno alla moda e alla libertà di trasformare ogni giorno in una passerella

L ady Gaga e Doechii sono nate per la runway. E lo dimostrano nel nuovo singolo Runway, una traccia dance energica e dichiaratamente fashion, scelta per la colonna sonora del film Il diavolo veste Prada 2. Il brano è un concentrato di ritmo e attitude, un invito a esprimersi e a mettersi in scena. Doechii gioca con ironia e sicurezza, mentre Gaga aggiunge il suo tocco glam e teatrale. Il risultato è un ritornello immediato: la pista da ballo diventa una passerella, ogni giorno della settimana, per sentirsi liberi, visibili, protagonisti. Il Diavolo veste Prada 2 tour look. guarda le foto Un super team e un’intesa speciale tra Lady Gaga e Doechii. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Mattarella a Praga sotto la neve, l'entusiasmo degli studenti italiani. Tra inno e selfie, l'incontro casuale con un gruppo di Caltanissetta. #ANSA - facebook.com facebook

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