Fabio Volo | Non ho un talento artistico Le critiche? Non mi interessano Poi le parole sulla ex Johanna Maggy

Dopo oltre una decade, Fabio Volo ritorna in televisione, questa volta su Rai3 con il programma 'Kong - Con la testa tra le nuvole', in onda dal 13 aprile. Durante un’intervista a Repubblica, lo scrittore e conduttore ha parlato del suo percorso, senza esprimere interesse per le critiche ricevute. Ha anche condiviso alcuni pensieri sulla relazione passata con Johanna Maggy, senza approfondire dettagli.

Fabio Volo torna in tv. A 14 anni dall'ultimo impegno in Rai, lo scrittore e conduttore di Radio Deejay sarà in diretta tutti i giorni su Rai3 con 'Kong - Con la testa tra le nuvole' dal 13 aprile, un programma che oggi racconta nel corso di un'intervista a Repubblica dove ripercorre anche il suo passato professionale, da oltre vent'anni scandito da tappe importanti tra radio, tv e cinema. Il programma che da lunedì prossimo lo porterà nelle case degli italiani parla "della vita, del destino. Con gli ospiti affrontiamo i sogni, le paure, l'amore che va oltre il tempo. Tra i primi ospiti ci saranno Umberto... 🔗 Leggi su Today.it

Fabio Volo dopo Johanna: spunta un nuovo nome nel suo cuoreFabio Volo dopo Johanna: spunta un nuovo nome nel suo cuore Lo scrittore Fabio Volo sembra aver ritrovato la serenità accanto a una donna misteriosa,...

“Mangio nell’orario di Geo. Dormo meglio, vado a letto che ho già digerito: alle 21:40. Le follie le ho fatte all’età giusta, non devo recuperare”: così Fabio VoloFabio Volo torna in tv, dopo 14 anni, dal 13 aprile “Kong — Con la testa tra le nuvole” in diretta tutti i giorni su Rai3 alle 20.

Temi più discussi: Fabio Volo: Per tornare in tv ho voluto una torre. Mi innamoro per soffrire; Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma: la storia di Cédric Sapin-Defour; Tre quarti di vita nel Soccorso alpino, Fabio Bristot: La mia battaglia contro gli ostacoli al volo; Luigi Bolondi: Fabio Roversi Monaco pensava sempre in grande, certi omuncoli invidiosi non glielo perdonavano.

Fabio Volo: Non ho un talento artistico. Le critiche? Non mi interessano. Poi le parole sulla ex Johanna MaggyIl conduttore si racconta a pochi giorni dal suo debutto su Rai 3 con il programma 'Kong - Con la testa tra le nuvole' ... today.it

Mangio nell’orario di Geo. Dormo meglio, vado a letto che ho già digerito: alle 21:40. Le follie le ho fatte all’età giusta, non devo recuperare: così Fabio VoloDal 13 aprile torna in TV con Kong su Rai3. A 53 anni ha raggiunto la pace dei sensi: Le follie le ho fatte all'età giusta ... ilfattoquotidiano.it

Fabio Volo: “Per tornare in tv ho voluto una torre. Mi innamoro per soffrire” x.com

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