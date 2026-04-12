Serena Di Fabio talento cristallino | argento ai Mondiali di marcia Italia seconda con la squadra

Serena Di Fabio ha ottenuto la medaglia d’argento nella prova juniores dei 10 km di marcia ai Mondiali a squadre disputati a Brasilia. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge in diverse competizioni di marcia. La gara ha visto la partecipazione di squadre nazionali che hanno gareggiato per il punteggio complessivo. La rappresentativa italiana ha concluso al secondo posto nella classifica a squadre.

Serena Di Fabio ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella 10 km juniores che ha animato i Mondiali a squadre di marcia, in corso di svolgimento a Brasilia. L’azzurra era tra le grandi favorite della gara giovanile e ha disputato una splendida gara di vertice, cedendo soltanto nel corso dell’ultimo chilometro al forcing indiavolato della cinese Yutong Yang, capace di completare la fatica nella capitale del Brasile con il tempo di 46:11. La nostra portacolori ha ben domato le strade sudamericane e ha retto in condizioni di umidità estrema, meritandosi il secondo gradino del podio con il crono di 46:21. La 18enne abruzzese arricchisce il proprio palmares, in cui figurano la medaglia d’argento sui 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serena Di Fabio talento cristallino: argento ai Mondiali di marcia, Italia seconda con la squadra Leggi anche: TALENT ZONE| Senza correre: la marcia di Serena Di Fabio e Alessio Coppola Atletica, l’Italia marcia nel futuro con Disabato e gli altri giovani talenti in gara ai Mondiali a squadreUltimi giorni di attesa in vista dei Mondiali di marcia a squadre 2026, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia.