D' Amico piace al Milan Giuntoli alla Dea E poi Manna Tare Giaretta | effetto domino tra i ds

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dei direttori sportivi si sta muovendo con diverse trattative in corso. Il club milanese ha manifestato interesse per un dirigente attualmente in carica, mentre la società bergamasca sta pensando a un professionista diverso. Tra le altre operazioni, ci sono anche nomi come Manna, Tare e Giaretta coinvolti in un effetto domino che potrebbe modificare gli equilibri nelle rispettive squadre. Anche se il giro non è ancora ufficialmente iniziato, le trattative hanno già portato a diverse indiscrezioni.

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C'è sempre traffico sulla Bergamo-Milano. Ad un anno di distanza il Milan si è rifatto sotto per Tony D'Amico, collaudato direttore sportivo dell'Atalanta. Stavolta la famiglia Percassi ha dato la sua disponibilità a lasciar libero il manager abruzzese, anche perché il suo sostituto è stato già individuato: Cristiano Giuntoli. L'ex uomo mercato di Napoli e Juve. Guarda caso da giorni accostato alla Roma proprio in concorrenza con D'Amico. Molti indizi portano a pensare che i giochi siano ormai fatti, ma in queste vicende tutto può sempre cambiare in un attimo. In ogni caso il giro dei direttori sportivi non è ancora partito e ha già riservato un bel po' di colpi di scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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