Il mercato dei direttori sportivi si sta muovendo con diverse trattative in corso. Il club milanese ha manifestato interesse per un dirigente attualmente in carica, mentre la società bergamasca sta pensando a un professionista diverso. Tra le altre operazioni, ci sono anche nomi come Manna, Tare e Giaretta coinvolti in un effetto domino che potrebbe modificare gli equilibri nelle rispettive squadre. Anche se il giro non è ancora ufficialmente iniziato, le trattative hanno già portato a diverse indiscrezioni.

C'è sempre traffico sulla Bergamo-Milano. Ad un anno di distanza il Milan si è rifatto sotto per Tony D'Amico, collaudato direttore sportivo dell'Atalanta. Stavolta la famiglia Percassi ha dato la sua disponibilità a lasciar libero il manager abruzzese, anche perché il suo sostituto è stato già individuato: Cristiano Giuntoli. L'ex uomo mercato di Napoli e Juve. Guarda caso da giorni accostato alla Roma proprio in concorrenza con D'Amico. Molti indizi portano a pensare che i giochi siano ormai fatti, ma in queste vicende tutto può sempre cambiare in un attimo. In ogni caso il giro dei direttori sportivi non è ancora partito e ha già riservato un bel po' di colpi di scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Amico piace al Milan, Giuntoli alla Dea. E poi Manna, Tare, Giaretta: effetto domino tra i ds

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